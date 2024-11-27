«Ростелеком» отменил наценку на мобильную связь в Крыму

Оператор "Ростелеком" отменил наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Оператор представил в ФАС России письмо с соответствующей информацией", - отметили в ведомстве.

С 20 ноября 2024 года во время пребывания абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, СМС и гигабайты расходуются из пакета или оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана.

Ранее наценку за пользование услугами мобильной связи в Крыму отменил "Т2 мобайл". "Вымпелком" ("Билайн") планирует сделать это с 1 января 2025 года, а "Мегафон" - не позднее 28 февраля 2025 года.