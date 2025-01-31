Суд в Москве запретил Google вести разбирательства в США

Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского запретил ирландской Google Ireland Limited вести разбирательства в американском суде в отношении российского подразделения Google и его управляющего. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам представителя Таляровского, российский суд «подтвердил свою компетенцию рассматривать дело в отношении ООО «Гугл» как российской компании-банкрота».

До этого представители американской Google и ирландской Google Ireland Limited заявили в арбитражном суде Москвы, что американский суд запретил конкурсному управляющему ООО «Гугл» Валерию Таляровскому требовать взыскания с Google Ireland Limited около 130,2 млрд рублей.

Представитель Google Ireland заявил, что приказ о введении данных мер был вынесен федеральным окружным судом США по Северному округу Калифорнии 27 января.

14 января мировой суд в Москве признал корпорацию Google виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал более чем на 8 млрд рублей.