Apple обязали выплатить почти 2 млрд рублей пользователям Apple Watch

Компания Apple по итогам коллективного иска выплатит владельцам старых часов Apple Watch компенсацию в размере $20 млн (около 1,95 млрд руб.). Подать заявку на выплату можно на специальном сайте, сообщает CNet.

Компания Apple завершила судебный процесс по коллективному иску, связанному со вздутием батарей в первых трех поколениях Apple Watch. Процесс продолжался шесть лет. Владельцы Apple Watch жаловались на вздутие батарей, что приводило к повреждению дисплеев и других важных компонентов устройств.

Чтобы претендовать на компенсацию, владельцы умных часов должны проживать в США и сообщить о проблеме в службу поддержки компании в период с 24 апреля 2015 года по 6 февраля 2024 года. Размер выплат составит от $20 до $50 (от 1,9 до 4,9 тыс. руб.).

Для получения выплаты необходимо подать заявку до 10 апреля 2025 года на сайте watchsettlement.com. Отмечается, что после получения компенсации владельцы Apple Watch утрачивают право на дальнейшие иски против компании по этому вопросу и не смогут увеличить сумму выплаты через суд.