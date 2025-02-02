СМИ: РФ приватизировала активы крупнейшей логистической компании страны

В доход России обращены активы группы компаний Raven Russia. Как сообщают СМИ, это крупнейший владелец складской недвижимости в стране.

« А р б и т р а ж н ы й с у д М о с к в ы в п о л н о м о б ъ е м е у д о в л е т в о р и л и с к Г е н п р о к у р а т у р ы о в з ы с к а н и и в к а з н у г о с у д а р с т в а д о л е й и а к ц и й г р у п п ы с т р а т е г и ч е с к и х к о м п а н и й R a v e n R u s s i a » , — п е р е д а е т « К о м м е р с а н т » .

Уточняется, что речь идет о 17 организациях, входящих в группу компаний.

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Общая стоимость активов Raven Russia оценивается в 120–160 млрд рублей. Такое мнение ранее высказал старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов.

Raven Property Group Limited, компания из Гонконга, приобретала российские организации, владеющие транспортными терминалами. При этом она нарушала законы РФ об иностранных инвестициях в стратегические объекты, требующие уведомления и согласия правительства. Таким образом компания стала владельцем объектов, расположенных вблизи МКАД, аэропортов Шереметьево, Внуково и Пулково, морского порта Санкт-Петербург и Московской железной дороги.

В результате этих сделок была сформирована группа компаний Raven Russia, включающая множество предприятий по всей России. Однако Генпрокуратура выявила, что Raven пыталась избежать государственного антимонопольного контроля, перерегистрировав эти предприятия на офшорные компании.

После начала СВО компания совершила фиктивную сделку, чтобы скрыть иностранное владение. Реальный контроль над компанией сохраняли граждане Великобритании и США Глин Хирш и Игорь Богородов соответственно, что противоречит законодательству РФ.

В результате суд поддержал Генпрокуратуру, которая обвинила владельцев в попытках вывести капитал за границу и обойти экономические санкции, выводя за границу более 6 млрд рублей. После разбирательств 16 складских комплексов были признаны транспортными терминалами. Представители Raven Russia заявили о процессуальных нарушениях и планируют оспорить решение суда.