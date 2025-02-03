Производителей масла и яиц освободили от допвыплат ретейлерам

Правительство России внесло изменения в перечень социально значимых продуктов питания, добавив в него сливочное масло и яйца, сообщает ТАСС. Это нововведение освобождает производителей от обязательных допвыплат ретейлерам за приобретение их продукции.

Такое решение дает возможность снизить затраты производителей при поставках в торговые сети, направив высвобождаемые средства на модернизацию и расширение производственных мощностей. В официальном заявлении кабмина отмечается, что такие меры могут привести к снижению оптово-отпускных цен на данную продукцию, а также способствовать увеличению объемов производства.

Ранее по закону о торговле поставщики обязаны были выплачивать бонусы ретейлерам за закупку определенного объема товара. В перечне продуктов, за которые не требуется выплата вознаграждения, уже значатся питьевое пастеризованное молоко, хлеб и хлебобулочные изделия, а также мясо кур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России установили тарифную льготу на беспошлинный ввоз импортного картофеля в объеме до 150 тыс. тонн, чтобы поддержать рынок после подорожания продукции, кроме того, в 2025 году планируется расширение площадей под картофель.

А в 2024 году гречневая крупа и куриные яйца стали лидерами по снижению цен в крупных торговых сетях России, упав на 14,8% и 11,16% соответственно, несмотря на общий рост цен, в частности на борщевые наборы, от 25% до 32%.