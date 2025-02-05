ЦБ выявил новые способы введения в заблуждение в рекламе вкладов

ЦБ обнаружил новые способы введения в заблуждение в рекламе вкладов
ЦБ выявил случаи искажения информации при рекламе вкладов на сайтах банков и призвал участников рынка отказаться от недобросовестных практик.
Регулятор рассказал о новых уловках.
«ЦБ зафиксировал случаи, когда информация о вкладах на сайтах и в мобильных приложениях банков отображается некорректно», – сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.
Среди уловок – акцент на максимальной ставке, выделенной крупным шрифтом, и использование предустановленных настроек в калькуляторах доходности, создающих иллюзию более выгодных условий.
Также на сайтах банков могут указывать доходность вместо процентной ставки, что вводит клиентов в заблуждение, поскольку методика расчета остается на усмотрение кредитной организации. В итоге при оформлении вклада реальная выгода может оказаться ниже ожидаемой.