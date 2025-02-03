АСВ пытается продать акции платежной системы Visa
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) ищет подрядчика для продажи пакета акций международной платежной системы Visa. Из комментариев госкорпорации следует, что подрядчик в виде юридической или адвокатской компании «необходим для получения денежных средств в конкурсную массу ликвидируемых российских банков».
Акции оказались на балансе сразу трех ликвидируемых банков: «Международного промышленного банка», Уралтрансбанка и «Стройкредита». Ликвидацией банков традиционно занимается АСВ.
Бумаги находятся на лицевом счете в депозитарии США, уточняет АСВ. Агентство принимает заявки от лиц, «обладающих необходимой деловой репутацией, опытом работы в иностранных юрисдикциях и имеющих штатного сотрудника или партнера на территории США для взаимодействия с депозитарием и Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC)».