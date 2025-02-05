Производители молочных продуктов предупредили о повышении цен

Производители молочной продукции уведомили торговые сети о повышении отпускных цен в феврале, пишут «Известия». Источник издания в одной из крупных торговых сетей подчеркнул, что производители пересматривают цены на молочку, но без учёта сливочного масла: его стоимость в магазинах и так слишком высока для потребителей.

Заявки на повышение отпускных цен направили:

«Вимм-Билль-Данн» (бренд «Домик в деревне») — творог, сметана, молоко и йогурты подорожают на 7% и более;

Health & Nutrition («Простоквашино», «Актибио») — компания сокращает промоскидки с 1 февраля;

Ehrmann;

«Савушкин продукт»;

«Молочный кит» (Milk on) — цены вырастут на 10%.

Компании вынуждены повышать цены на молочную продукцию из-за увеличения цен на корма, электроэнергию, транспортировку. Стоимость сырья за год выросла на 25%, себестоимость сырого молока — на 9%, готовой молочной продукции — на 22%, сообщили в Союзмолоке. Существенный рост себестоимости производства молока подтвердили в Минсельхозе.

Торговые сети не всегда принимают повышение в полном объёме, а также договариваются о промоакциях и отсрочках, отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

« Р о з н и ч н ы е ц е н ы в т о р г о в ы х с е т я х и н д е к с и р у ю т с я м е д л е н н е е з а к у п о ч н ы х , п о э т о м у и з м е н е н и я ц е н н а п о л к а х м а г а з и н о в б у д у т б о л е е п л а в н ы м и » , — п о я с н и л о н .

Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. Одним из самых подорожавших продуктов стало сливочное масло — на 36,23%.