Производители молочных продуктов предупредили о повышении цен

Производители молочной продукции уведомили торговые сети о повышении отпускных цен в феврале, пишут «Известия». Источник издания в одной из крупных торговых сетей подчеркнул, что производители пересматривают цены на молочку, но без учёта сливочного масла: его стоимость в магазинах и так слишком высока для потребителей.
Заявки на повышение отпускных цен направили:
- «Вимм-Билль-Данн» (бренд «Домик в деревне») — творог, сметана, молоко и йогурты подорожают на 7% и более;
- Health & Nutrition («Простоквашино», «Актибио») — компания сокращает промоскидки с 1 февраля;
- Ehrmann;
- «Савушкин продукт»;
- «Молочный кит» (Milk on) — цены вырастут на 10%.
Компании вынуждены повышать цены на молочную продукцию из-за увеличения цен на корма, электроэнергию, транспортировку. Стоимость сырья за год выросла на 25%, себестоимость сырого молока — на 9%, готовой молочной продукции — на 22%, сообщили в Союзмолоке. Существенный рост себестоимости производства молока подтвердили в Минсельхозе.
Торговые сети не всегда принимают повышение в полном объёме, а также договариваются о промоакциях и отсрочках, отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
«Розничные цены в торговых сетях индексируются медленнее закупочных, поэтому изменения цен на полках магазинов будут более плавными», — пояснил он.
Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. Одним из самых подорожавших продуктов стало сливочное масло — на 36,23%.