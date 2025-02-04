В России стало меньше аэропортов-миллионников

Количество аэропортов, пассажиропоток которых составил более 1 млн человек, снизилось по итогам 2024 года до 30, говорится в материале РБК, опубликованном на сайте издания.
Согласно подсчетам, из списка миллионников выбыл аэропорт Грозного, показавший в 2023 году рост в 29,3% и достигший тем самым показателя в 1 млн пассажиров, благодаря спросу на внутренний туризм.
"На первом месте продолжает укрепляться Шереметьево, базовый аэропорт крупнейшей авиакомпании страны - "Аэрофлота". Национальный перевозчик в основном за счет "очистки" воздушных судов и увеличения числа рейсов по международным направлениям нарастил объем перевозок в 2024 году на 19,3%, до 30,1 млн пассажиров",- говорится в материале.
Второе место занимает петербургский Пулково, показавший в 2024 году рост на 3%, с 20,4 млн до 20,9 млн пассажиров.
"В пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы" (ВВСС, управляющая компания Пулково) подчеркнули, что это новый рекорд аэропорта за всю историю его работы", - отмечает РБК.
Согласно подсчетам издания, тройку лидеров по итогам 2024 года покинул аэропорт Домодедово, уступив место Внуково, выросшему за год на 11%, с 14,5 млн до 16 млн человек.
По данным РБК, снижение показателей Домодедово на 21,9%, до 15,6 млн человек, связано с приостановкой ряда рейсов компанией S7.
"Перевозчик в 2024 году вынужден был свернуть часть рейсов из этого московского аэропорта из-за проблем с двигателями Pratt & Whitney самолетов Airbus A320neo / A321neo. Эти моторы не удается ни починить в России из-за их технической сложности, ни ввезти серыми схемами, обойдя санкции, из-за их небольшого числа на мировом рынке", - уточняет РБК.
Пятое место сохранил за собой аэропорт Сочи, показав по итогам года снижение на 1,3% , с 13,9 млн до 13,7 млн пассажиров, говорится в материале издания.
В десятке лидеров, согласно подсчетам, аэропорты Новосибирска (9,3 млн человек), Екатеринбурга (8,5 млн человек), Казани (5,4 млн человек), Минеральных Вод (рост на 1,4%, до 4,86 млн пассажиров, поднялся на 9-ю позицию в рейтинге) и Калининграда (рост на 11,9%, до 4,81 млн пассажиров, поднялся на 10-ю строчку).
Пассажиропоток Уфы сократился на 0,9%, с 4,78 млн до 4,74 млн человек, пишет РБК со ссылкой на Росавиацию. Согласно подсчетам издания, главная авиагавань Башкортостана заняла 11 место.
Из числа аэропортов, занявших вторую десятку списка миллионников, издание выделяет Красноярск (рост на 13,5%, до 4,28 млн пассажиров) и Владивосток (рост на 17%, до 2,97 млн пассажиров).
"Красноярск в результате обогнал аэропорт Иркутска (рост на 4%, до 3,95 млн пассажиров) и поднялся на 12-е место. Это удалось благодаря тому, что дочерняя "Аэрофлоту" авиакомпания "Россия" третий год подряд развивает в этом городе свой сибирский хаб, наращивая количество межрегиональных рейсов, в том числе с использованием субсидий федерального бюджета", - поясняет РБК.
Аэропорт Владивостока, согласно подсчетам, поднялся с 17-го на 15-е место, оставив позади аэропорты Махачкалы (рост на 3,5%, до 2,9 млн пассажиров) и Тюмени (рост на 6,7%, до 2,78 млн человек), рост которых был более умеренным.
"В сообщении аэропорта (Владивостока, прим. ТАСС) по итогам года говорится, что на международных авиалиниях перевезено 448 тыс. человек, что превышает показатель 2023 года более чем в два раза", - говорится в материале.