ВТБ снизил максимальную ставку по рублевому вкладу

ВТБ преддверии заседания Банка России по ключевой ставке снизил максимальную ставку по своему вкладу в рублях "ВТБ-Вклад в рублях", с 23% до 22,6% годовых. Это следует из информации на сайте кредитной организации. ТАСС направил запрос в пресс-службу банка.

В конце 2024 года ВТБ также снижал максимальную ставку по своему рублевому вкладу на срок от 3 до 36 месяцев, с 24% до 23%. Тогда в пресс-службе ВТБ ТАСС сообщали, что банк принял решение о корректировке ставок, ориентируясь на ситуацию на рынке.

Согласно информации на сайте ВТБ, ставка в 24% по-прежнему доступна клиентам при открытии "Накопительного ВТБ-счета".

Следующее заседание Банка России по ключевой ставке пройдет 14 февраля. При этом в конце прошлого года регулятор сохранил ключевую ставку на отметке в 21%, когда рынок ожидал ее повышения. ЦБ тогда указал, что будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.