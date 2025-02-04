ФАС направила предупреждения Wildberries и Ozon

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила онлайн-магазинам Wildberries и Ozon предупреждения: служба призвала маркетплейсы создать условия, при которых скидки будут возможны только с согласия продавца. Об этом сообщается на сайте ФАС.

В ФАС заявили, что доминирующие маркетплейсы ранее внесли изменения в условия проведения акций на своих площадках. По данным службы, в результате товары продавались со скидками и автоматически включались в категорию распродажи «без предварительного согласия продавцов за их счет».

По мнению антимонопольщиков, это создало значительные риски для предпринимателей. В ФАС подчеркнули, что у продавцов должно быть право управлять ценами на свои товары.

Предупреждения в адрес онлайн-магазинов призваны создать условия, при которых участие в акциях, в том числе автоматических, станет возможным только при условии подтверждения от продавца, отметили в ФАС. До 28 февраля маркетплейсы должны создать прозрачный механизм участия продавцов в акциях и уведомить о нем ФАС. В противном случае служба может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Летом 2024 года руководитель ФАС Максим Шаскольский сообщил, что Wildberries и Ozon устранили серию замечаний в рамках полученных ранее предписаний службы. Он отмечал, что в работе оставались отдельные пункты, касающиеся коммуникаций с потребителями и продавцами.