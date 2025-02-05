Россиянам предсказали подорожание мебели

Новые коллекции мебели в России будут неизбежно дорожать. Об этом заявил президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР) Александр Шестаков. Его процитировала «Газета.Ru».

В России подорожает мебель
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По его словам, мебельные компании будут удерживать цены 2024 года до середины текущего месяца, так как на период до 15 февраля приходится время 10-30-процентных скидок.

В Ассоциации напомнили, что в прошлом году мебель подорожала всего на 5,8 процента. Однако в 2025 году цены продолжат идти вверх, так как повышается стоимость сырья и фурнитуры. Например, за год ДСП подорожали на 18 процентов, а фанера на 23 процента. Это оказалось рекордом.

«Все это неизбежно отразится на цене новых коллекций», констатировал Шестаков.

Летом прошлого года появился прогноз о замедлении развития российской мебельной отрасли. Это случится из-за завершения массовой программы льготной ипотеки и снижения продаж квартир в новостройках.

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Александр Шестаков