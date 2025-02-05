Минтранс начал проверку танкерного флота

Министерство транспорта приступило к проверке танкерного флота страны, планируя завершить процедуру до начала навигации 2025 года, следует из сообщения ведомства.

Как следует из сообщения в Telegram- канале Минтранса, проведение контрольных мероприятий возложено на Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), подведомственную Минтрансу.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению обязательных требований юридическими и физическими лицами, участвующими в перевозках нефти и нефтепродуктов. Проверка охватит около 500 компаний, работающих в сфере морского и внутреннего водного транспорта и эксплуатирующих суда танкерного флота.

Минтранс также намерен провести ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозки нефти и нефтепродуктов. Это шаг призван улучшить контроль и безопасность перевозок, снизив риски аварий и экологического ущерба.

Потребность в такой проверке вызвана инцидентами, произошедшими в конце прошлого года. В частности, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что привело к утечке 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Позже, 10 января, произошел новый выброс мазута из трещины в корме одного из танкеров, загрязнивший черноморское побережье Краснодарского края и приведший к введению режима чрезвычайной ситуации.

Судовладелец ЗАО «Волгатранснефть» сообщил сообщал, что корма танкера была намеренно посажена на мель экипажем, чтобы предотвратить дальнейший разлив мазута.

Также он заявил, что техническое состояние танкера оценивалось как хорошее после инспекций 2024 года.