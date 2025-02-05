Безос перестал финансировать борьбу с изменением климата

Основатель Amazon миллиардер Джефф Безос прекратил финансирование организации SBTi, изучающей климат, чтобы не злить президента США Дональда Трампа, который говорил о несостоятельности заявлений об изменениях климата. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, фонд Безоса с активами на 10 миллиардов долларов отказался от поддержки организации Science Based Targets, которая определяет цели для достижения компаниями нулевого углеродного следа.

« Р е ш е н и е п р и о с т а н о в и т ь ф и н а н с и р о в а н и е S B T i … ч а с т и ч н о с в я з а н о с т е м , ч т о Б е з о с н е х о ч е т р а з д р а ж а т ь Т р а м п а , к о т о р ы й р а н е е о п и с ы в а л и з м е н е н и я к л и м а т а к а к о б м а н » ‎ , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Издание отмечает, что Безос наряду с главой Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом хочет наладить отношения с администрацией Трампа, чтобы исключить давление со стороны антимонопольных служб и участвовать в вопросах регулирования искусственного интеллекта.

До этого сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила более 1100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды (EPA), которые работают над проблемами изменения климата, о том, что они могут быть уволены в любой момент. Лидеры Американской федерации государственных служащих назвали этот шаг явной попыткой разобраться с агентством, которое не нравится Трампу.