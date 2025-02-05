В настоящее время рассматривается возможность использования газопровода «Северный поток — 2» для импорта «зеленого» водорода из Финляндии в Германию и другие страны, которые прилегают к Балтийскому морю. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на информацию от представителей консорциума, занимающегося проектом по созданию водородного трубопровода в регионе Балтийского моря.

В проекте Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) участвуют три компании из Дании, Швеции и Финляндии — Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Nordion Energi и Gasgrid Finland.

Как сообщили в консорциуме, строительство трубопровода с нуля — это дорогостоящий процесс, поэтому целесообразно использовать уже существующую инфраструктуру «Северного потока — 2».

По словам источников, никто не хочет, чтобы трубы ржавели на дне Балтийского моря. Эксперты считают, что технические сложности для переоборудования трубопровода для транспортировки водорода не так велики.

Ранее правая партия «Альтернатива для Германии» включила в свою предвыборную программу требование немедленной отмены санкций против России и восстановление газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».