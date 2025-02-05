Новый перенос сроков поставок МС-21 подтвердили

Первые самолеты МС-21 будут поставлены российским авиакомпаниям в 2026 году. Об этом на пленарной сессии национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает «Интерфакс».

Алиханов подтвердил новый перенос сроков поставок МС-21
© РИА Новости

Таким образом, он подтвердил слова главы госкорпорации «Ростех» (головная структура Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК) Сергея Чемезова, которые ранее заявил об очередном переносе сроков серийного производства.

Минувшей осенью Чемезов и премьер-министр России Михаил Мишустин говорили, что перевозчики начнут получать отечественный среднемагистральный лайнер в 2025 году. В свою очередь, программа развития гражданской авиации до 2030 года, утвержденная в 2022 году, предполагала начало поставок уже в 2024-м. А в первый раз производители обещали начать поставки самолета в 2016 году.

На начало февраля МС-21 не совершил ни одного полета в том варианте импортозамещения, в котором предполагается его поставка в авиакомпании. Алиханов подчеркнул, что главной задачей остается начало летных сертификационных испытаний.

Присутствовавший на мероприятии глава ОАК и по совместительству руководящий дочерей компанией корпорации ПАО «Яковлев» (разрабатывает SJ-100 и МС-21) Вадим Бадеха сообщил, что к настоящему времени все наземные испытания пройдены, «в железе» полностью готовы все системы и агрегаты.

Между тем Алиханов указал, что в 2025 году состоятся первые поставки самолета Ту-214, разработанного еще в СССР, но позднее модернизированного. В каком количестве будет произведена эта модель, не уточняется.

Компании
Антон Алиханов
Михаил Мишустин
Сергей Чемезов
ОАК
Ростех
Минпромторг