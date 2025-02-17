В Минпромторге отказались поощрять возвращение иностранных брендов

Минпромторг России не считает актуальной задачу поощрять или стимулировать возвращение ушедших с рынка РФ зарубежных брендов, освобожденные ниши будут и дальше замещаться российскими марками.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"Задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов не является актуальной. Те иностранные бренды, которые остались работать в России, продолжают деятельность, а освобожденные ниши будут и дальше замещаться брендами российских производителей", - рассказали в Минпромторге.
Тренд на развитие отечественных брендов, поддерживаемый государством, продолжится, на это направлен законопроект "О российской, или русской, полке", добавили в министерстве.
Как напомнили в ведомстве, некоторые иностранные бренды в 2022-2023 годах самостоятельно решили уйти из России, но такая практика является недобросовестной. В результате были нарушены контрактные обязательства перед торговыми центрами по аренде площадей, что привело к снижению их заполняемости.
"Множество российских лояльных потребителей также поставили перед фактом, что полюбившихся им брендов больше не будет", - подчеркнули в Минпромторге.
К вопросу увеличения трафика в ТЦ подключился Минпромторг России, были разработаны стимулирующие меры, вакантные площади стали активно заполняться российскими брендами, социальной инфраструктурой и прочим. Таким образом, трафик вернулся к уровню 2022 года, когда международные бренды в полном объеме присутствовали на рынке.
"Но самое главное - мы видим, что наш российский бизнес смог в очень сжатые сроки не просто заполнить освободившиеся площади в ТЦ, но и произвести полный ребрендинг и адаптировать концепцию своих бизнес-моделей. Сейчас в ведущих ТЦ по всей страны доминируют именно российские бренды", - заключили в министерстве, добавив, что ни один иностранный бренд не был "изгнан" с рынка.
Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщал ТАСС, что переговоры о возвращении в Россию брендов группы Inditex, включая Zara, идут в частном порядке. Он высказывал мнение, что возвращаться придется на рынок, где уже сейчас есть дефицит свободных торговых площадей. Как рассказывали ТАСС эксперты, бренды надеются, что к концу 2025 года ситуация позволит им вернуться на рынок.