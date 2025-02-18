СМИ: Coca-Cola готовится к возвращению в Россию

Американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola планирует возобновить свою деятельность в России и обсуждает стратегию по работе с конкурентами и борьбе с параллельным импортом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее на фоне российской спецоперации на Украине компания Coca-Cola сообщила, что приостанавливает деятельность в стране, а PepsiCo решила отказаться от разлива Pepsi, Mirinda и 7Up на территории России. Остановка производства Coca-Cola и Pepsi в РФ повлекла за собой резкое сокращение сегмента газированных напитков без сахара.

Однако на фоне российско-американских переговоров на высшем уровне компания Coca-Cola начала готовиться к возвращению в Россию и возобновлению производства продукции на тех же мощностях, что и до своего ухода из страны.

« К а к т о л ь к о к о м п а н и я в е р н е т с в о ю о р и г и н а л ь н у ю п р о д у к ц и ю н а п р и л а в к и , н а ч н е т с я и х б о р ь б а с л е в о й г а з и р о в к о й , п р о и з в е д е н н о й г д е - т о в П о д м о с к о в ь е . П л ю с — к о л о й и з д р у г и х с т р а н ( К а з а х с т а н , К и р г и з и я , К и т а й ) » , — с о о б щ и л о с в е д о м л е н н ы й и с т о ч н и к к а н а л а .

При этом Coca-Cola намерена вновь следить за качеством продукта под своей маркой, который делают третьи лица, и проверит «Добрый. Кола».

В Госдуме выступили против возвращения Zara в Россию

Ранее СМИ сообщили, что на фоне начала контактов между Москвой и Вашингтоном по теме украинского конфликта западные бренды начали проявлять интерес к возможному возвращению на российский рынок. В частности, такие планы якобы есть у компании Inditex (владеет Zara, Bershka, Oysho, Pull & Bear) и у Uniqlo. В Кремле отметили, что не видели заявлений западных брендов о планах вернуться на российский рынок. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пскова, компании смогут сделать это на конкурентной основе.