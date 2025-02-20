Глава Renault допустил возвращение компании в Россию

Автогигант Renault не исключает скорого возвращения на российский рынок, заявил директор компании Лука де Мео, сообщает Financial Times.

Глава Renault высказался о возвращении компании в Россию
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По его словам, он сам бы предпочел бы сосредоточиться на построении будущего, чем на том, чтобы наверстывать упущенное.

«Но мы деловые люди. Когда мы видим бизнес-возможность, мы стараемся ею воспользоваться», - отметил глава Renault.

Он также добавил, что не рассчитывал на такой сценарий, но ситуация развивается так стремительно.

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