Глава Renault высказался о возвращении компании в Россию

Автогигант Renault не исключает скорого возвращения на российский рынок, заявил директор компании Лука де Мео, сообщает Financial Times.

По его словам, он сам бы предпочел бы сосредоточиться на построении будущего, чем на том, чтобы наверстывать упущенное.

«Но мы деловые люди. Когда мы видим бизнес-возможность, мы стараемся ею воспользоваться», - отметил глава Renault.

Он также добавил, что не рассчитывал на такой сценарий, но ситуация развивается так стремительно.

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