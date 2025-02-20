Володин раскрыл последствия ухода зарубежных компаний из России

Недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что концернам будет непросто вернуться на российский рынок, пишет РИА Новости.

В 2022-2023 годах десятки французских, британских, финских, южнокорейских, испанских компаний покинули рынок РФ. Часть фирм объяснила свое решение проблемами с логистикой, часть заявила, что не желает на фоне сложившейся геополитической ситуации оставаться в стране.

«Недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России, возымели обратный эффект, убытки понесли они, а не мы. Наша промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития. Об этом свидетельствует и рост экономических показателей», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы заметил, что зарубежным концернам будет непросто вернуться на рынок России.

Володин уточнил, что уход зарубежных компаний создал огромные возможности для развития российской промышленности, освободившиеся ниши были заняты отечественным бизнесом. Он добавил, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за прошлый год.