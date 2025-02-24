ФАС оштрафовала четыре банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Служба возбудила дела в отношении организаций, признала их рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений закона о рекламе, а также назначила банкам административные штрафы за её размещение. Общая сумма штрафов составила более 2,2 млн рублей», — сообщает ФАС.

По данным ведомства, рекламный ролик Альфа-Банка на телевидении содержал «привлекательную для потребителей информацию о бесплатном счёте для инвестиций», но иные данные предоставлялись мелким шрифтом в течение короткого времени. Кроме того, в другом видеоролике не предоставлялись «объективные критерии сравнения».

В рекламе Газпромбанка приводилась информация о ставке по вкладу 22%, но сведения об иных условиях вклада, влияющих на сумму доходов, не представлялись.

Похожую наружную рекламу распространял ВТБ, а дополнительные данные также представлялись трудным для восприятия способом в течение короткого промежутка времени.

Т-Банк, в свою очередь, разместил в приложении рекламный баннер Kaspersky Safe Kids без ссылки на рекламодателя или его сайт.