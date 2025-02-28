FT: Citibank по ошибке перевел клиенту $81 трлн вместо $280

Американский Citibank (банк финансового конгламерата Citigroup) по ошибке перевел на счет своего клиента $81 трлн вместо $280. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на внутреннюю документацию банка.

Citibank по ошибке перевел клиенту $81 трлн вместо $280
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Перевод был обработан по цепочке двумя сотрудниками, ни один из которых не заметил ошибку. Транзакция была одобрена на следующий день после ее регистрации, только третий специалист выявил проблему с балансом на счетах банка и отменил перевод спустя 90 минут после того, как деньги были отправлены, средства вернулись несколько часов спустя.

Как отметил источник FT, деньги не покинули сам банк, Федеральная резервная система США и другие регуляторы были уведомлены об инциденте.

Согласно имеющемуся в распоряжении газеты отчету, в прошлом году в Citibank было зарегистрировано 10 менее масштабных происшествий с ошибочными транзакциями на суммы $1 млрд и выше. Подобная ситуация сказывается на репутации банка и его оценке в глазах регулятора банковской системы США. В 2024 году банк уже был оштрафован на общую сумму в $136 млн из-за низкого качества контроля рисков.

В 2021 году банк пережил скандал, который привел к увольнению генерального директора и крупным штрафам. Тогда Citibank ошибочно перевел кредиторам косметического бренда Revlon $900 млн вместо $7,8 млн. Отменить транзакцию и оспорить ее в суде банку не удалось.

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