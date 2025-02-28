Билайн рассказал об итогах 2024 года

Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России ПАО «ВымпелКом» рассказала об итогах 2024 года.

Билайн рассказал об итогах 2024 года
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Как рассказал генеральный директор оператора сотовой связи Билайн Сергей Анохин, прошедший год стал для компании «годом начала перемен и старта нового стратегического цикла». По его словам, в 2024 году команда Билайна пополнилась рядом новых профессионалов, а сама компания работала в сфере повышения защиты своих клиентов от мошенников.

«Мы очень многое сделали для защиты наших клиентов от мошенников, популяризации этой темы и консолидации рынка вокруг необходимости в сервисах защиты, мы продолжаем инвестировать в качество связи и расширение покрытия, что позволяет нам занимать лидирующие позиции в ключевых регионах», — рассказал он.

Анохин также добавил, что 2024 год стал для Билайна еще и годом «подготовки к серьезному рывку» — компания планирует представить в 2025 году свою новую стратегию развития.

«Наша амбиция – стать местом притяжения клиентов, а также талантов в команду билайна, значительно укрепить свои позиции на рынке за счет актуальных и релевантных решений и предложений для клиентов и лучшего уровня сервиса. Это то, что составляет ДНК компании и послужит точкой опоры для дальнейшего развития», — добавил Анохин.

Как уточнили в компании, ее выручка по операционной деятельности в прошедшем году выросла на 2,4% — до 310,7 миллиардов рублей. Сюда входит и выручка от продажи услуг, которая составила 288,8 миллиарда рублей (и также выросла на 4,9%). Рост выручки в компании объяснили ростом потребления телекоммуникационных услуг со стороны частных и корпоративных клиентов. Кроме того, на эти показатели благоприятно повлияло поступательное развитие цифровых нетелеком-сервисов.

Аналитические показатели EBITDA Билайна тоже выросли в 2024 году. Этот рост составил 3,2% г/г — до 133,2 миллиардов рублей. Такую динамику компания объяснила общим ростом выручки от продажи услуг и ростом расходов. При этом, в 4 квартале прошлого года на динамику дополнительно оказали влияние разовые факторы и сезонный рост операционных расходов. А из-за того, что рост выручки опередил рост операционных расходов, рентабельность компании по EBITDA выросла на 0,4 п.п. — до 42,9%.

Также за 2025 год выросла выручка от сегмента облачных продуктов и сервисов кибербезопасности. По сравнению с 2023 годом она увеличилась на 32,8%. Кроме того, рост также показала выручка в сегменте цифровой рекламы и сервисов на основе больших данных и искусственного интеллекта. За 2024 год она увеличилась на 15,7%.

В результате, чистая прибыль компании за 2024 год выросла до 18,7 миллиардов рублей. На эти числа повлияли как уже упомянутые факторы, так и увеличение финансовых доходов от вложений в финансовые активы и разовые факторы.

Капитальные инвестиции компании составили 65,3 миллиарда рублей, при интенсивности (отношении к выручке по операционной деятельности) в 21,0%. При этом в компании также подчеркнули, что повышение ключевой ставки в России не повлияли на средневзвешенную процентную ставку Билайна в 2024 году. Она по прежнему составляет 9,99%, а долговая нагрузка уменьшилась на 0,20 п.п. год к году — до 2,40.

В четвертом квартале 2024 года Билайн выпустил крупное обновление мобильного приложения, в котором появилась новая система навигации. Обновление было хорошо принято клиентами — у приложения увеличилась средняя оценка почти в 2 раза. Кроме того, в октябре прошлого года совместный MVNO-проект Билайна с Альфа-Банком «Альфа-Мобайл» успешно прошел согласование Роскомнадзора, после чего был запущен в эксплуатацию. Также масштабное обновление получил личный кабинет для корпоративных клиентов. Новый кабинет объединил в себе все необходимые функции и услуги.

Помимо этого, Билайн также запустил продукт «Один номер», а в пилотном режиме начал работу и «Второй номер». Первый продукт позволяет использовать пластиковую сим-карту в качестве вторичной при использовании смарт-часов и подобных умных устройств. При этом «Второй номер» дает возможность использовать на одной сим-карте два номера.

19 ноября Билайн и газета «Ведомости» провели совместную конференцию «Безопасность клиента на первом месте». В ее рамках представители Минцифры и крупнейших компании России подняли тему противодействия киберугрозам и защиты данных. При этом, за четверый квартал прошлого года Билайн заблокировал 209 миллионов звонков от мошенников — виртуальному помощнику компании пришлось провести около 90 лет разговоров с нежелательными номерами без участия клиентов. За тот же период число клиентов корпоративного сервиса идентификации вызовов «Этикетка» превысило 2,6 тысяч, а число звонков достигло 350 миллионов.

В этот же период Beeline cloud запустил услугу Cloud VDI — она позволяет корпоративным клиентами организовать удаленную работу своих сотрудников, а также обеспечивать безопасное подключение к корпоративным ресурсам. В декабре также было успешно аттестовано в национальном аттестационном центре публичное облако Beeline cloud — это доказало высокий уровень безопасности Beeline cloud.

Кроме того, Beeline cloud также успешно запустил проект «Городские легенды» — инициатива призвана восстановить в цифровом формате утраченные городские шедевры архитектуры со всей России. А в конце 2024 года Билайн также запустил умного помощника для Telegram @Oblako_beeline_bot. Помощник умеет загружать файлы напрямую в облако, а также упрощает работу с облачным хранилищем Beeline cloud.

Кроме того, в 2024 году Билайн активно развивал область цифровой рекламы и сервисов на основе больших данных и искусственного интеллекта. Билайн Big Data & AI увеличил функционал системы аналитики beeline BI — она может анализировать и визуализировать большие объемы информации из разных источников. Для увеличения доступности технологии систему запустили не только в облаке, но и в контуре заказчика. Помимо этого, была проведена значительная работа с интерфейсом, инструментами визуализации данных, а также безопасности сервиса.

Наконец, в 2024 году была разработана модель ИИ, позволяющая выявлять признаки отторжения пересаженной почки. Эта работа была проделана совместными усилиями ученых из Сеченовского университета, врачей и ИТ-специалистов Билайна. Ожидается, что технология может стать способом составить для врачей «второе мнение», что может помочь при принятии врачебных решений.

Еще одна совместная работа — решение для анализа турпотоков, над которой работали специалисты Билайн Big Data & AI, а также Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка. Технология предоставляет более подробные данные о поведении туристов, и позволяет получать информацию о количественных показателях объема турпотока.

Кроме того, Билайн Big Data & AI также разработала решение, которое позволяет выявлять самые перспективные районы для найма сотрудников. В своей работе технология использует данные геолокации, особенности вакансий и зарплатные ожидания по территориям.

Еще одно применение геоаналитических данных от Билайна — оценка медиаметрик для рекламы на транспорте. Эта технология позволяет более подробно анализировать результаты рекламной кампании, предоставляя рекламодателям более полную информацию.

В 2024 году венчурный фонд ВымпелКома «ХАЙВ» также обеспечил второй раунд инвестиций в сервис краткосрочной аренды жилья Keygo. Данный сервис позволяет клиентам находить оборудованные апартаменты для краткосрочного проживания. При этом, управлять бронированием и выездом в апартаменты можно бесконтактно — с помощью приложения.

Также в последнем квартале прошлого года Билайн открыл в Санкт-Петербурге лабораторию для тестирования российского телеком-оборудования. Эта лаборатория призвана ускорить внедрение инноваций, а также поддержать процесс импортозамещения. Кроме того, компания работает с ведущими вузами России для продвижения бренда среди студентов технических специальностей. Например, в декабре Билайн открыл техническую лабораторию на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ им. Плеханова, а также факультатив в СибГУТИ.

В 2024 году также Билайн активно занимался развитием своей инфраструктуры. Так, за прошлый год выросло число базовых станций — их стало 212,6 тысяч (+4,1%), а число сайтов составило 57,4 тысячи (+3,7%). Кроме того, объем дата трафика в декабре прошлого года увеличился на 14% г/г и достиг 8,6 тысяч петабайт.

Также было увеличено покрытие LTE-связи. Уверенное интернет-соединение обеспечили в 8041 населенном пункте с населением свыше 1 тысячи жителей. Кроме того, во всех регионах присутствия России была запущена технология Voice over Wi-Fi а также завершено развертывание Voice over LTE.

Помимо этого, в 2024 году Билайн продолжил перевод сервисной сети на единую облачную инфраструктуру. В рамках этого развития компания запустила в коммерческую эксплуатацию в ЦОД Владивостока новое пакетное ядро. Оно позволяет абонентам не только использовать мобильный интернет, но и иметь доступ к Voice over Wi-Fi и Voice over LTE.

Также была проделана работа по улучшению качества услуг в местах большого скопления людей — в метро, парках и ТЦ. Как показали ежегодные исследования агентства «Телеком Дейли», компания Билайн стала оператором связи с самым надежным покрытием в Московском и Петербургском метро. А исследования DMTel показали, что Билайн занял лидирующие позиции по качеству связи в Московской области, а также доступности мобильного интернета в парках и торговых центрах Москвы.

Кроме того, Билайн занял второе место по скорости мобильной передачи данных в России во втором полугодии 2024 года и за последний год — замер проводился в рамках независимого исследования международной компании Ookla®. В своем тестировании компания реализовала более 14 миллионов замеров скорости интернета в приложении Speedtest® — в результате Белайн сохранил второе место, а также существенно сократил свое отставание от лидирующей позиции. При этом, согласно этому же исследованию, Билайн стал оператором с самой высокой скоростью интернета в ряде крупных городов России, включая Санкт-Петербург.

Дополнительно, в 2024 году рейтинговое агентство НКР присвоило компании кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом. Это является свидетельствов высокой устойчивости финансового положения и бизнес-профиля Билайна. Этот рейтинг уже был подтвержден агентством АКРА. Главными факторами этой оценки стали высокий операционный риск-профиль, отличные оценки размера бизнеса и рентабельности, низкий уровень долговой нагрузки и сильный показатель ликвидности компании.

Кроме того, в 2024 году компания получила ряд наград — в ноябре рейтинговое агентство AK&M присвоило Билайну самый высокий рейтинг нефинансовой отчетности. При этом, такая оценка выдается Билайну уже третий год подряд.

Еще одну награду Билайну выдали в рамках рейтинга работодателей Forbes. Второй год подряд компания получила в данном рейтинге наивысший платиновый статус. А в конкурсе «Корпоративная культура донорства» Российского Красного Креста Билайн забрал сразу две награды — за «Лучший корпоративный день донора» и «Лидерство корпоративного донорства среди коммерческих организаций». Эти награды были выданы в связи с тем, что во время традиционных дней донора в 2024 году сотрудники Билайн сдали более 340 литров крови.

Без наград не обошлось и в сфере технологий. Обновленное мобильное приложение «Мой билайн» получило гран-при премии «Золотое приложение» в номинации «Лучшее приложение для потребителя». Это произошло на фоне получения сразу трех наград на «Премии Рунета» — награда в номинации «Наука, технологии и инновации» для сервиса Билайна «Моя безопасность», награда в номинации «Информационная безопасность» для сервиса «КиберКвиз», а также награда в номинации «Детский Рунет и семейные ценности» для платформы цифровой грамотности beelineforkids.ru.

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