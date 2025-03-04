Bild: Германия попытается воспрепятствовать запуску «Северного потока — 2»

Германия рассматривает меры, чтобы предотвратить потенциальный запуск газопровода «Северный поток — 2» после сообщений о «тайных переговорах» между США и Россией о возможной покупке трубопровода американскими инвесторами.

© Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Об этом сообщает Bild со ссылкой на правительственный источник.

Как сообщает газета, уже несколько недель «ведутся тайные переговоры» между представителями России и США о возможной покупке повреждённого газопровода «Северный поток — 2» американскими инвесторами.

«Правительственные источники в Германии утверждают, что слухи о сделке Трампа и Путина по поставкам газа в Европу ходят уже давно. Это реалистичный сценарий», — отмечается в сообщении.

Ранее таблоид уже писал, что США изъявляли желание выступить посредником в поставках российского газа в Германию.

Как отмечали в Кремле в ноябре 2024 года, в Москве не слышали, чтобы «все акционеры выступили за то, чтобы выставить на торги этот объект критической энергетической инфраструктуры».

Конфликт США и Европы снизил шансы перезапуска «Северного потока – 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в частности, подчеркнул, что не слышал также, что «российская сторона в лице «Газпрома» хотела бы его продать».