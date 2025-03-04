Суд оставил в силе штраф для Google на 8 млрд рублей

Суд апелляционной инстанции утвердил штраф для Google на сумму 8 млрд рублей.

«Решением Чертановского районного суда города Москвы постановление... о привлечении ГУГЛ ЛЛО (GOOGLE LLC) к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 8 008 684 193 рублей 68 копеек оставлено — без изменения», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Апелляцию компании оставили без удовлетворения.

Ранее стало известно, что в 2024 году Google был оштрафован в России четыре раза.