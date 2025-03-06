Банк Euroclear с замороженными активами РФ перевели под усиленную охрану

В Брюсселе банк Euroclear, известный как хранилище замороженных активов России, перешел под усиленную охрану. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на результаты совместного журналистского расследования европейских СМИ, опубликованные в издании La Libre.

Журналисты выяснили, что дополнительно охранять начали не только сам банк, но и его руководство. В частности, под защиту взяты директор Euroclear Валери Урбен и другие члены правления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом намерен обсудить с Москвой вопрос о замороженных активах России и компании «Главпродукт». Euroclear запланировал перевести Киеву в марте 2 млрд евро из замороженных активов России. Россия намерена использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов в ответ на недружественные действия.