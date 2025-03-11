Американский бизнесмен Илон Маск, за сутки потерял сразу 29 миллиардов долларов. Это произошло после того, как акции компании Tesla упали в цене на 15,4%.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, акции производителя электромобилей Tesla по итогам торгов понедельника снизились в стоимости на 15,43% до 222,15 доллара.

Уточняется, что при этом с начала года акции компании, принадлежащей Маску, подешевели в 1,8 раза.

Маск за один день потерял миллиарды долларов