Илон Маск потерял 29 миллиардов долларов за сутки
Американский бизнесмен Илон Маск, за сутки потерял сразу 29 миллиардов долларов. Это произошло после того, как акции компании Tesla упали в цене на 15,4%.
Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, акции производителя электромобилей Tesla по итогам торгов понедельника снизились в стоимости на 15,43% до 222,15 доллара.
Уточняется, что при этом с начала года акции компании, принадлежащей Маску, подешевели в 1,8 раза.
Маск за один день потерял миллиарды долларов
«Состояние американского миллиардера снизилось за сутки ровно на 29 миллиардов долларов, до 301 миллиарда. Помимо прочего, с начала текущего года Маск потерял уже 30,5% своего богатства», - отмечается в сообщении.