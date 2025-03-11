Риск банкротства Балтийского завода посчитали высоким

Петербургское АО «Балтийский завод» может столкнуться с финансовыми трудностями, пишет РБК. В годовом отчете предприятия говорится, что 2024 год закончился с прибылью, но у завода накопились убытки за прошлые годы и имеется долговая нагрузка. Так что руководство завода посчитало риск банкротства высоким.

«Фонтанка», ссылаясь на пояснительную записку к финансовой отчетности, отмечает, что руководство предприятия не может быть уверенным, что оно сможет продолжать непрерывно работать.

При этом, в прошлом году выручка оказалась рекордной: 31,4 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2023-м. Вся проблема в накопленном убытке прошлых лет. На 1 января 2025 года он составляет 32,2 миллиарда, то есть оказался больше головой выручки.