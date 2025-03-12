Суд в Москве арестовал активы холдинга «Главпродукт»

Имущество принадлежит бизнесмену Леониду Смирнову.

Это денежные средства, транспорт, акции и доли более 30 юридических лиц, входящих в состав корпорации.

Обеспечительные меры были приняты в рамках иска Генеральной прокуратуры к самому Смирнову и двум американским компаниям — Universal Beverage Company и Universal Company 2000. Эти предприятия контролируют российские структуры холдинга. Под арест не попали 80% ежемесячной зарплаты бизнесмена.

«Главпродукт» был создан в 1989 году. Корпорация специализировалась на выпуске мясной, рыбной, молочной и овощной продукции, а также консервов. В октябре 2024 года был обнародован указ Владимира Путина о передаче активов холдинга во временное управление Росимущества.

Генпрокуратура подала иск 6 марта. По версии ведомства, за границу незаконно вывели 1 млрд 300 млн рублей в качестве дивидендов.