Криптовалюта Toncoin взлетела после поездки Дурова в Дубай

Криптовалюта Toncoin взлетела в цене после новости, что Павел Дуров улетел в Дубай. Таковы данные Binance.

По данным криптобиржи Binance, на 18.00 (мск) субботы курс валюты Дурова поднялся на 15. 41% по отношению к евро.

«Курс для Toncoin составляет 3. 018865 евро с текущей капитализацией в 7,49 млрд евро. Объем торгов за 24 часов составляет 327,11 млн. евро», — сообщает биржа.

В российских Telegram-каналах пишут, что по отношению к рублю Toncoin взлетел на 21,58% в течение часа после появления информации о том, что Павел Дуров улетел в Дубай.

Бизнесмену разрешили отправиться в ОАЭ на несколько недель, затем он обязан вернуться во Францию, где против него начато судебное производство. Дурова обвиняют по нескольким пунктам, включая администрирование сетевой платформы, где проводились незаконные транзакции.

Toncoin — монета блокчейна TON. Он связан с Telegram и используется для транзакций, игр и т.д.