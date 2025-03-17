Возобновление ведения западными странами бизнеса с Россией — вопрос времени.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на уполномоченного украинского президента по санкционной политике Владислава Власюка.

«Возвращение к тому, что страны в том или ином виде будут вести дела с Россией, — «это просто дело времени»‎», — сказал Власюк американскому изданию.

Кроме того, он заявил о вероятности заключения европейскими странами новых сделок по покупке российских энергоресурсов. Он отметил большой потенциал России в этой области, который стоит использовать. Также по данным издания, Власюк предположил, что западные санкции в отношении России могут отменить, но на данный момент говорить об этом рано.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что страна готова сказать западным компаниям «welcome», если они захотят вернуться на российский рынок. Но специальных преференций в Российской Федерации для ушедших брендов не будет, подчеркнул глава государства.

Россияне назвали бренд, возвращения которого ждут больше всего

13 марта депутат МО Санкт-Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что в России необходимо ввести специальную маркировку, которая будет предупреждать потребителей о том, что тот или иной товар произведен вернувшимся на местный рынок западным брендом.