«Балтика» отказалась от крафтового бренда

ТК «Мегаполис» стала единственным владельцем марки крафтового пива Brew Moose, которое она раньше выпускала совместно с «Балтикой». Об этом со ссылкой на данные Роспатента пишет «Коммерсантъ», по данным которого отказ от бренда может быть связан со сложностями продвижения нишевой продукции в ритейле.

Как отмечает издание, Brew Moose на онлайн-витринах розничных сетей сейчас не представлен, а ранее марка принадлежала ООО «Ар Си Брю» — совместному предприятию «Балтики» и «Мегаполиса». Эксперты полагают, что крупный российский пивовар принял соответствующее решение, чтобы сосредоточиться на собственных брендах на фоне того, что их популярность в начале прошлого года несколько снизилась. Ключевым каналом продаж крафтового пива они называют заведения общепита, но не торговые сети.

При этом, указывают журналисты, из-за меняющейся ситуации с ценами на импортное пиво Brew Moose могут перезапустить для продвижения в сетях «Красное & Белое» и «Бристоль».

Импортные пошлины на этот вид слабоалкогольной продукции выросли в РФ с начала 2025 года с 0,1 до 1 евро за литр. На фоне этого ритейлеры захотели возить пиво с не слишком распространенных прежде направлений, в том числе из Доминиканской Республики.