Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместном с украинским «Энергоатомом» управлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Его цитирует ТАСС.

«Я в этом не вижу никакого смысла», — высказался Лихачев о совместной эксплуатации.

Ранее глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб сообщила, что на Украине удивились обсуждению вопроса ЗАЭС между Россией и США. Она заявила о желании Киева вернуть ЗАЭС.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть республике Запорожскую АЭС в качестве гарантий безопасности. По его словам, без этого станция не возобновит свою работу.

В России отреагировали на желание Украины вернуть ЗАЭС

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что 18 марта проведет новый разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, одной из тем этой беседы будет контроль над Запорожской АЭС.