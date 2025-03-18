ФАС проверит цены в «Самокате» и «Яндекс Лавке»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в компании «Самокат» и «Яндекс Лавка» с целью получения информации о средних закупочных и розничных ценах. Об этом сообщает Shopper’s со ссылкой на соответствующие документы.

В список ФАС вошли 36 розничных сетей. О проведении проверки ретейлеров и двух онлайн-площадок регулятор сообщил на прошлой неделе. В ходе проверки будут рассмотрены 29 категорий товаров.

Представитель «Лавки» подтвердил получение уведомления от ФАС. Он отметил, что это первый масштабный запрос от ведомства. Представитель компании также сообщил, что участники Ассоциации компаний интернет-торговли, в которую входит «Яндекс», регулярно предоставляют информацию о ценах на социально значимые товары. В «Самокате» ответ не дали.

По информации, предоставленной компанией «Infoline-аналитика», в 2024 году доля «Самоката» в общем объеме продаж составила 0,8%, а «Яндекс Лавки» — 0,43%. В сфере онлайн-торговли продуктами «Самокат» занимает лидирующие позиции с оборотом в 249 миллиардов рублей. Кроме того, «Самокат» вошел в десятку лидеров среди продавцов товаров повседневного спроса (FMCG).