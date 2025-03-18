Глава «Транснефти» рассказал о поставках нефти в Словакию, Венгрию и Чехию

Словакия и Венгрия получают российскую нефть по нефтепроводу «Дружба». Об этом ТАСС рассказал глава «Транснефти» Николай Токарев.

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Он добавил, что Чехия еще не оплатила поставки нефти.

12 марта словацкий трубопроводный оператор Transpetrol сообщил, что прокачка нефти по «Дружбе» в Словакию восстановлена.

Как заявляли в Transpetrol, транспортировка нефти по трубопроводу в Словакию была приостановлена в связи с технической неполадкой, возникшей на территории другой страны.

12 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком сказал, что поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода «Дружба». По его словам, данная атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) неприемлема.

Дипломат также отметил, что нефтепровод имеет большое значение для снабжения страны, так как если его эксплуатация будет невозможна, то поставка нефти в Венгрию и Словакию будет почти полностью прекращена.