Клиенты ВТБ сообщили о сбоях в работе банка

Сбои в работе мобильного приложения и сайта банка ВТБ фиксируются на территории России. За последние сутки об ошибках сообщили почти 9 тыс. пользователей, следует из данных портала Downdetector.

По данным сервиса "Сбой.рф", о проблемах сообщили 1 190 пользователей.

Клиенты жалуются на общий сбой в работе банка. Они отмечают сбои в работе приложения (43%), сайта (40%) и личного кабинета (10%).

Чаще всего о сбоях сообщали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, а также из Нижегородской, Калининградской и Ярославской областей.