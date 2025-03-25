Акции китайских технологических компаний обвалились

Китайские технологические компании столкнулись с давлением на фоне снижения ажиотажа по поводу модели искусственного интеллекта от DeepSeek. Отражающий результаты участников отрасли индекс Hang Seng Tech в Гонконге упал на 3,8 процента, подойдя к зоне коррекции, сообщает Bloomberg.

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Поводом для такой реакции стали не слишком впечатляющие отчеты. Инвесторы надеялись на положительные сюрпризы от участников рынка, но их не было. А кроме того, на динамику индекса повлияло крупное размещение Xiaomi, после которого акции корпорации потеряли сразу более шести процентов.

С максимума недельной давности Hang Seng Tech обвалился почти на десять процентов. Повлияли на результат и опасения, высказанные самими компаниями.

Например, сооснователь Alibaba Group Джо Цай не исключил, что на рынке обработки данных формируется пузырь. По его мнению, темпы строительства дата-центров грозят превзойти спрос на искусственный интеллект. Вскоре после этого акции компании в Гонконге подешевели на 3.84 процента.

Главным требованием инвесторов для дальнейшего роста остается наличие реальных примеров применения искусственного интеллекта, которые в дальнейшем могут принести прибыль.

В конце января, когда результаты модели DeepSeek впервые были представлены широкой публике, акции лидеров технологической отрасли рухнули, в том числе производитель чипов Nvidia подешевел на 600 миллиардов. После достижения локального минимума в первой половине марта акции компании прибавили более 15 процентов.