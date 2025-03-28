«Светофору» насчитали миллионы нарушений

Оператор маркировки товаров сообщил, что за последние два года в сети дискаунтеров «Светофор» было зафиксировано рекордные 34 миллиона нарушений.

В результате проверок может быть инициировано ужесточение штрафов для всех участников розничного рынка. Такая инициатива уже была выдвинута депутатом Госдумы Сергеем Лисовским.

«ЦРПТ (оператор системы маркировки товаров «Честный знак») обнародовал результаты проверки ритейлера «Светофор» за 2023–2024 годы», – передает «Ъ».

В общей сложности в сети дискаунтеров «Светофор» было выявлено рекордные 34 миллиона нарушений. Из них около 23,2 миллиона случаев связаны с нарушением требований при работе касс. Примерно 4,3 миллиона нарушений касаются попыток копирования легальных кодов маркировки при продаже неучтенной продукции, в основном это касается питьевой воды.

Кроме того, оператор зафиксировал более 2,2 миллиона случаев продажи товаров с истекшим сроком годности. Значительная часть такой продукции — молочная, также среди проблемных товаров оказалось пиво, сообщили в ЦРПТ в интервью для «Ъ».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Россельхознадзор провел серию значимых проверок в сети магазинов «Светофор», в них были выявлены серьезные нарушения.