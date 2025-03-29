В США начали готовить блюдо в честь компании Nvidia

Сеть кафе-закусочных Denny's представила уникальное блюдо под названием Nvidia Breakfast Bytes, которое было анонсировано на мероприятии GTC 2025 компанией Nvidia. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

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Nvidia Breakfast Bytes доступно в ограниченном меню до 13 мая и включает четыре свиные сосиски, четыре панкейка и порцию кленового сиропа. Оно сопровождается инструкцией по завертыванию сосисок в панкейки — методом, вдохновленным основателем Nvidia Дженсеном Хуаном, который прибегал к подобной практике в ранние годы существования компании.

Калорийность блюда составляет 520 калорий, а цена — $5. По словам главы Nvidia Дженсена Хуанга, закусочная Denny's сыграла важную роль в его карьере.

До 13 мая американцы могут заказать Nvidia Breakfast Bytes через приложение или сайт Denny's, а также навынос или с доставкой. В некоторых кафе в Калифорнии, где расположена штаб-квартира Nvidia, блюдо доступно для заказа непосредственно в заведении.

Denny's, также известная как Denny's Diner, представляет собой американскую сеть ресторанов быстрого питания, насчитывающую более 1400 ресторанов, расположенных в США, Канаде, Пуэрто-Рико и нескольких других странах. Сеть была основана в 1953 году в Лейквуде.