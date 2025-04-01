«Роснано» объявила дефолт

Российская государственная корпорация «Роснано» не выплатила до необходимой даты — 31 марта — купонный доход по облигациям серии 08, что означает технический дефолт, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Как подчеркнули в пресс-службе, выплату собираются провести в течение 10 рабочих дней. Такой срок в «Роснано» объяснили необходимостью «выработки технического механизма выплаты».

Что подразумевается под таким механизмом и почему он понадобился в настоящее время, не объясняется. Речь идет о задолженности в размере более 1 млрд руб. В целом объем этой серии облигаций равен 13,4 млрд рублей, их погашение предполагается в 2027 году.

Во второй половине марта следователь в зале Мещанского суда Москвы заявил, что имущество трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении полномочиями, арестовано. В конце января стало известно о задержании трех топ-менеджеров управляющей компании «Роснано». Они проходят по делу о нецелевом расходовании более 43 млрд рублей.