Сеть "Светофор" подала иск к Россельхознадзору о защите деловой репутации

Торговая сеть "Светофор" подала в суд исковое заявление о защите деловой репутации из-за того, что на сайте Россельхознадзора магазины сети были названы площадкой сбыта фальсификата. Об этом сообщила ТАСС директор сети "Светофор" по ЦФО Елена Захаренко.

"Мы считаем заявление, опубликованное на сайте Россельхознадзора, некорректным, предвзятым и нарушающим наши права как хозяйствующих субъектов. Сама по себе формулировка "площадка для сбыта фальсификата" предполагает доказанное нарушение статьи уголовного кодекса. Если регулятор находит реальные нарушения, он может и должен обязать нас исправить их", - сказала собеседница агентства.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили о многочисленных выявленных несоответствиях в товарах, реализуемых в сети "Светофор". По словам Захаренко, со многими из предъявленных данных о нарушениях руководство торговой сети не согласно и планирует оспаривать их, в том числе и потому, что продукция поставщиков имела необходимые сертификаты.

Ранее она сообщила ТАСС, что более 50 магазинов торговой сети "Светофор" временно прекратили работу по результатам проверок Роспотребнадзора, все они возобновят свою деятельность после истечения сроков исполнения предписания. В начале марта суды отменили решения о приостановлении деятельности нескольких магазинов "Светофор" в Москве, которые были закрыты на 60, 70 и 90 дней.