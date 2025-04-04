Wildberries запустил собственный платежный сервис

Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственный платежный сервис WB Pay, который предназначен для оплаты покупок на сторонних сайтах и в приложениях, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании.

В будущем запуск WB Pay планируется и в офлайне.

"Объединенная компания Wildberries & Russ запустила сервис WB Pay для быстрой и удобной оплаты на сторонних сайтах и в приложениях. Сейчас WB Pay тестируется на нескольких сайтах партнеров, и по мере его развития расплатиться этим способом можно будет во все большем количестве приложений и сайтов рунета", - рассказали в компании.

Техническое и платежное обеспечение работы сервиса осуществляет "Вайлдберриз банк". Для подтверждения оплаты или привязки счета нужно пройти аутентификацию в приложении Wildberries. С точки зрения безопасности процесса оплаты, интеграция нового сервиса проводится только с надежными сайтами и приложениями. WB Pay не передает интернет-магазинам платежные и иные данные пользователя.

Как отметили в объединенной компании, WB Pay позволит владельцам онлайн-магазинов в том числе улучшить конверсию в оплату и повысить лояльность пользователей.

"Также в будущем WB Pay даст возможность платить смартфоном на кассах офлайн-магазинов", - добавили в компании.

Руководитель команды сервисов и программ лояльности в финтех-направлении Wildberries & Russ Артем Феоктистов сообщил, что WB Pay могут использовать все покупатели c мобильным приложением маркетплейса.