Богатейшие люди мира за сутки потеряли сотни миллиардов долларов

Совокупное состояние богатейших людей мира сократилось за сутки на 208 миллиардов долларов из-за решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении ряда стран. Об этом пишет Bloomberg.

Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». Согласно указу, подписанному американским лидером, базовая минимальная ставка за импортные товары составит 10%, но большинство стран столкнется с повышенными пошлинами.

«В четверг совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов из-за того, что тарифы, объявленные президентом Дональдом Трампом, привели мировые рынки к резкому снижению», - говорится в статье.

Агентство отмечает, что такое масштабное падение стало четвертым по величине за 13-летнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg и самым большим с момента пика пандемии COVID-19.

При этом больше всего пострадали миллиардеры из США, среди которых лидируют Марк Цукерберг из Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской и запрещена) и основатель Amazon Джефф Безос. Цукерберг за день лишился 17,9 млрд долларов, а падение акции Amazon на 9% стоило Безосу 15,9 млрд долларов личного состояния.

В пошлинах Трампа увидели одно преимущество для России

В свою очередь входящий в команду Трампа миллиардер Илон Маск потерял 11 миллиардов долларов на снижении стоимости ценных бумаг принадлежащей ему компании Tesla на 5,47%.

Также новые пошлины со стороны США ударили и по основателю китайского производителя обуви Huali Industrial Group Co. Чжаню Конюаню. Он потерял 1,2 млрд долларов, или 13% своего состояния, поскольку дополнительный 34%-ный тариф Трампа также привел к резкому падению акций компании.

А вот Ближний Восток оказался единственным регионом, где те, кто входит в индекс благосостояния Bloomberg, получили чистый прирост за день, отмечает агентство.