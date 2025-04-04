«Алроса» закончила огранку крупнейшего в истории России бриллианта

«Алроса» завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, его вес — более 100 карат.

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Бриллиант имеет редкий фантазийный цвет Vivid Yellow и получил название «Новое Солнце». Отмечается, что над драгоценным камнем работала команда из 15 лучших специалистов России со стажем более 30 лет — весь процесс занял более 2 лет.

В ходе работы после создания 3D-модели алмаза был проведен спектральный анализ и разработаны виртуальные проекты всех возможных форм бриллианта. Чтобы получить идеальный баланс между цветом и светом каждая грань была выверена огранщиками с ювелирной точностью.

Ранее «Алроса» заявлял, что на месторождении Эбелях в Анабарском районе Якутии добыли крупный алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата. Кристалл сейчас находится на экспертизе.