В работе СБП и двух банков зафиксирован сбой

Массовый сбой произошел в работе Системы быстрых платежей (СБП), «Альфа-Банка» и «Т-Банка». Об этом сообщает АиФ со ссылкой на данные портала Downdetector.

По данным Downdetector на 11:56 (мск), проблемы наблюдаются с оплатой, доступом к счетам и с работой карт в целом.

За сутки появилось более 600 жалоб на функционирование СБП. Пользователи «Альфа-Банка» жаловались больше 18 тысяч раз, а «Т-Банка» — больше 1,5 тысячи раз.

Названа причина проблем в работе банковских приложений

Ранее сообщалось о сбоях в работе виртуальной «Тройки» в метро Москвы.