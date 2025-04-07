Пошлины Трампа обрушили акции оборонных компаний Европы

Акции европейских оборонных компаний отреагировали на масштабный обвал фондовых рынков Европы. Особенно пострадала немецкая Rheinmetall AG — ее котировки снизились на 27%, что стало крупнейшим однодневным снижением в истории компании, сообщает Bloomberg.

Также упали акции французской Thales SA, немецкой Hensoldt AG, итальянской Leonardo SpA и шведской Saab AB. По словам главного рыночного аналитика IG Group, ожидания, возложенные на оборонную отрасль Европы, натолкнулись на суровую реальность: увеличения военных расходов пока не произошло, а рынок акций переживает волну распродаж.

По данным Европейского оборонного агентства, в 2024 году оборонный бюджет ЕС достиг €326 млрд, что составляет 1,9% от ВВП союза. В ближайшие годы расходы планируется существенно увеличить: в марте страны ЕС утвердили масштабную программу перевооружения ReArm Europe на сумму €800 млрд, инициированную председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Падение рынков во многом вызвано введением новых пошлин президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает Reuters, американская компания Howmet Aerospace Inc., поставляющая комплектующие для Airbus и Boeing, объявила форс-мажор из-за тарифных ограничений, что еще сильнее ухудшило общее настроение на рынках.

3 апреля Соединенные Штаты ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США.

Ограничения не распространяются на Россию и Белоруссию. Товары из Европейского союза облагаются тарифом в 20%, а китайская продукция — в 34%. Аналогичные меры также затронули Вьетнам (46%), Индию (26%), Индонезию (32%), Камбоджу (49%), Малайзию (24%), Южную Корею (25%), Таиланд (36%), Тайвань (32%), Швейцарию (31%), Японию (24%) и другие страны.