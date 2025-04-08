Состояние Маска резко упало

Состояние владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые с ноября опустилось ниже отметки в 300 миллиардов долларов, о чем свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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В понедельник американский бизнесмен, как пишет агентство Блумберг, потерял 4,4 миллиарда долларов - это произошло после того, как акции Tesla продолжили дешеветь. Общее состояние Маска, как подсчитано, составило 297,8 миллиарда долларов.

Акции Tesla опускались вниз три торговые сессии подряд - за этот период стоимость бумаг опустилась на 17,5%.

Пикового значения состояние миллиардера достигало в декабре 2024 года - 486 миллиардов долларов. Таким образом, этот показатель, как свидетельствуют данные BBI, снизился на 135 миллиардов (31,1%).