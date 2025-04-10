Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире

Корпорация Apple вновь стала самой дорогой компанией мира, увеличив свою капитализацию на фоне роста американских фондовых рынков. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным торгов, акции компании подорожали на 15,3%, что привело к увеличению ее капитализации с $2,59 трлн до $2,99 трлн. Торги были завершены, когда цена одной акции Apple достигла отметки в $198,85.

Ранее возглавившая рейтинг Microsoft уступила лидерство Apple, завершив торги с капитализацией в $2,9 трлн. При этом ее акции также выросли — на 10,1%.

Днем ранее капитализация Apple снизилась на 22% относительно уровня конца марта, когда она составляла $3,34 трлн. С начала месяца ее сокращение оценивалось в 10,5%.

Рост капитализации Apple и Microsoft произошел на фоне ралли на американских рынках, вызванного временным приостановлением торговых пошлин. Президент США Дональд Трамп заявил о паузе в введении зеркальных пошлин для более чем 75 стран на 90 дней. Эта мера привела к укреплению основных фондовых индексов, включая Nasdaq Composite, который вырос на 12,16%.