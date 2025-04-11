В России заявили о стабилизации финансового положения ОСК

Председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и глава ВТБ Андрей Костин заявил о стабилизации финансового положения компании. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

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Костин сообщил, что ОСК работает стабильно и выполняет как коммерческие заказы, так и контракты на строительство кораблей для ВМФ России. Эксперт также отметил рост объемов производства ОСК в текущем году и планы по строительству двух новых верфей в течение ближайших 5-7 лет, подчеркнув необходимость государственной поддержки для реализации этих проектов.

По его словам, разработанная стратегия позволила корпорации преодолеть предыдущие финансовые трудности и сохранить свою устойчивость.

До этого Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) выступила против использования ветхих и устаревших судов в российских водах. Как уточнили в ОСК, корпорация готова предоставить потребителям унифицированные проектные решения и часть производственных мощностей верфей для обновления используемых судов.