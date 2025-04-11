Apple избежит тарифов Трампа

Новые тарифы, объявленные президентом США Дональдом Трампом, вызвали волну беспокойства среди американских компаний, особенно тех, кто зависит от производства в Китае, как Apple. Тарифы — это налоги на импорт товаров, которые могут увеличить их стоимость.

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На пресс-конференции в день, названный «Днём освобождения», Трамп намекнул, что некоторые компании, «сильно пострадавшие» от тарифов, могут получить послабления. Хотя конкретные имена не прозвучали, эксперты считают Apple вероятным кандидатом на исключение, учитывая её значимость для экономики США. Компания уже предпринимает шаги, чтобы смягчить удар: она увеличила запасы продукции и даже рассматривает расширение производства в Бразилии, где тарифы ниже.

Apple пока не комментирует ситуацию, но слухи о возможной льготе подняли её акции на 15%.

Потребители опасаются роста цен на iPhone, ведь тарифы могут поднять стоимость устройств на сотни долларов. Решение о послаблениях, по словам Трампа, будет приниматься «по интуиции», что добавляет неопределённости.